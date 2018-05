Giuseppe Conte volta a ser escolhido para primeiro-ministro italiano pela Liga e Movimento 5 Estrelas

Giuseppe Conte volta a ser eleito para o cargo de primeiro-ministro de Itália. A escolha foi feita esta quinta-feira depois de várias reuniões e negociações, entre a Liga e o Movimento 5 Estrelas.

De acordo com o jornal italiano “Corriere Della Sera”, Matteo Salvini líder do partido de extrema direita (Liga) e Luigi Di Maio, líder do Movimento 5 Estrelas (partido anti-sistema), assinaram em conjunto um documento, onde referem que se encontraram “condições” para a formação de um novo governo e assim evitar eleições.

A hipótese de Carlo Cottarelli sai dos planos para chefiar o novo executivo e Giovanni Tria, professor de economia, é o nome escolhido para a pasta da Economia e Finanças, no lugar que Matteo Salvini tinha pensado atribuir a Paolo Savona, também economista, mas que é contra o euro e a União Europeia.