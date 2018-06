Giuseppe Conte já jurou como novo primeiro-ministro de Itália

O jurista Giuseppe Conte jurou esta sexta-feira, 1 de junho, como novo primeiro-ministro de Itália perante o chefe de Estado, Sergio Mattarella, apoiado pelo Movimento Cinco Estrelas (M5S, antissistema) e a Liga (extrema direita).

Giuseppe Conte foi seguido pelos vice-presidentes, o líder do M5S, Luigi di Maio, também ministro do Desenvolvimento Económico e do Trabalho, e o da Liga, Matteo Salvini, que assumirá a pasta do Interior (o equivalente á Administração Interna, em Portugal).

O ato foi depois seguido por 18 ministros.