Giftapart, start-up de e-commerce norte-americana, abre em Lisboa

A Giftapart, start-up de e-commerce norte-americana, abriu um escritório em Lisboa, Portugal.

A empresa foi lançada em 2017 e tem a sua sede em Somerville, Nova Jersey, e esta semana, a Giftapart lançou oficialmente as operações europeias com a criação de um escritório em Lisboa. As operações europeias estão a cargo de Henrique Pedroso, diz a empresa em comunicado.

Filipe Pedroso é o CEO da Giftapart, e Henrique Pedroso, é o atual COO (diretor de operações) da Giftapart na Europa.