Gestão bancária sofrível, ou algo mais

1. A notícia avançada pelo Público de que a empresária Isabel dos Santos transferiu 238 milhões de euros do BPI para contas pessoais em 2015, e apenas sete horas antes de ser conhecida a ordem judicial de congelamento de fundos, levanta várias questões.

A primeira é, desde logo, o acerto nos timings. É preciso saber antecipar decisões judiciais com grande precisão, o que pode ser considerado um dom. A segunda, não menos inquietante, é saber que uma grande instituição financeira tem 238 milhões de euros disponíveis num escasso período de tempo para se preparar. Um banco da dimensão do BPI terá, na melhor das hipóteses, 50 milhões de euros de disponibilidades imediatas, de acordo com gestores de topo contactados. Ter 238 milhões de euros disponíveis com tal celeridade só pode significar uma inusitada má aplicação de fundos. Poderá, inclusive, haver outros cenários, para além do ligado ao “dinheiro improdutivo”, mas sobre os quais nem sequer nos queremos pronunciar.

2. Costa considera “saboroso” o ano de 2017. Certamente que se referia às boas notícias do crescimento, do turismo, do défice, dos aumentos do rendimento disponível dos funcionários públicos ou da escolha de Mário Centeno para liderar o Eurogrupo. Mas as palavras servem essencialmente para consumo interno e, no mercado doméstico, o ano nunca poderia ser bom quando se registou mais de uma centena de mortos em incêndios, grande parte dos quais por desleixo e falta de ajuda. Revela insensibilidade e tentativa de esquecimento e é um sinal perigoso de que a política está à frente dos valores e das missões.