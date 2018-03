‘Geo-blocking’

O bloqueio geográfico é uma prática discriminatória que impede os clientes online de aceder e adquirir bens e serviços disponíveis em websites de outros Estados-membros.

Resultou do Inquérito Setorial da Comissão Europeia sobre o Comércio Eletrónico que quase 60% dos fornecedores de conteúdos digitais praticam bloqueio geográfico.

Algumas destas práticas podem ser justificadas. Os ambientes jurídicos divergentes, a insegurança jurídica envolvida, os riscos associados no que respeita à legislação aplicável à proteção dos consumidores, ao ambiente ou à rotulagem, as questões tributárias e fiscais, os custos de entrega e os requisitos linguísticos contribuem para a renitência de alguns comerciantes em desenvolver relações comerciais com consumidores de outros Estados-membros.