Generali vai desinvestir 2 mil milhões na indústria carbonífera

O Conselho de Administração da Assicurazioni Generali S.p.A. aprovou, numa reunião em Itália a a sua nova estratégia para com as alterações climáticas.

O que inclui o desinvestimento de 2 mil milhões de euros no setor setor carbonífero; 3,5 mil milhões em novos investimentos verdes até 2020 (principalmente através de obrigações verdes e infraestruturas verdes); o aumento da oferta de produtos com valor Ambiental e o “diálogo com as partes interessadas para facilitar a transição para uma sociedade com baixo impacto ambiental”, diz a seguradora em comunicado.

A companhia presidida por Gabriele Galateri di Genola (Presidente do Conselho de Administração da Generali), diz que “há muitos anos que o Grupo Generali trabalha ativamente na adaptação dos seus negócios, tornando-os sempre mais sustentáveis, de acordo com o compromisso da comunidade”.

A Generali, enquanto detentor de ativos (carteiras de investimentos da sua responsabilidade), aumentará a sua exposição a negócios verdes/ecológicos até 2020 e desinvestirá gradualmente das companhias relacionadas com o sector carbonífero. A companhia vai monitorar anualmente o plano de ação, “para avaliar se a sua implementação é correta e considerar o estabelecimento de objetivos ainda mais ambiciosos”, diz o comunicado.

O posicionamento em atividades relacionadas com o setor carbonífero alterou-se. “A Generali não realizará qualquer novo investimento em empresas relacionadas com o setor carbonífero. Relativamente à sua exposição atual a este setor, que corresponde a cerca de 2 mil milhões de a Generali vai ceder as suas participações de capital e eliminar gradualmente os investimentos em obrigações, levando-os ao vencimento ou considerando a possibilidade de desinvestir antes do seu vencimento”, anunciou a seguradora italiana. O Grupo só permitirá exceções naqueles países em que a produção de energias elétricas e de aquecimento continuam a estar dependentes do carvão, sem qualquer alternativa no meio prazo. Mas tais exceções representam atualmente uma percentagem marginal dos investimentos (equivalente a 0,02% das carteiras de investimentos da sua responsabilidade).

A Generali recorda que a exposição atual às atividades relacionadas com o setor carbonífero é mínima em relação ao total dos prémios Não-Vida, estando relacionada principalmente com países em que a economia e o emprego dependem fortemente do setor em questão. O Grupo vai continuar a sua política de exposição mínima.

Naqueles países em que a economia e o emprego dependem fortemente do setor carbonífero, “a Generali vai envolver emissores, clientes e outras partes interessadas num diálogo constante, monitorando os seus planos para a redução dos impactos ambientais, a sua estratégia de transição para atividades com baixo impacto ambiental, e as medidas previstas para proteção da comunidade e dos cidadãos”, diz a companhia em comunicado. A informação recebida será pontualmente avaliada para definir ações mais especificas, asseguram.

A Generali utiliza rigorosos critérios para definir as atividades relacionadas com o setor carbonífero, e assim são catalogadas como tal as companhias em que mais dos 30% das receitas derivem do carvão; as companhias para as quais mais de 30% da energia produzida derivem do carvão; as empresas de extração que produzam anualmente mais de 20 milhões de toneladas de carvão e as companhias ativamente envolvidas na construção de novas unidades de produção ou fábricas de carvão.

Para os prémios relacionados com produtos Não-Vida, a Generali compromete-se a desenvolver algumas ações. Nomeadamente o crescimento nos seguros verdes/ecológicos. A percentagem da carteira de prémios relacionada com o setor das energias renováveis será aumentada e também será ampliada a oferta de produtos com valor ambiental (p.ex., mobilidade sustentável e eficiência energética) para o mercado de retalho e as PMEs.

“A estratégia agora aprovada, que será complementada por políticas específicas, alinha-se com os princípios do Global Compact, ao qual a Generali aderiu há anos, e com o Paris Pledge for Action, compromisso que integra a COP 21 e que a Generali subscreveu em 2015”, diz a companhia que em Portugal pôs a sua unidade à venda.

Philippe Donnet, CEO do Grupo, comentou em comunicado que “a proteção do ambiente e a adoção de medidas eficazes para enfrentar as alterações climáticas são questões essenciais para a Assicurazioni Generali. Com este plano de ação, elaborado na sequência de iniciativas empreendidas nos últimos anos, a Companhia reforça a sua posição de liderança enquanto empresa responsável, que contribui para uma sociedade saudável, resiliente e sustentável.”