Gasto do Estado com autoestradas aumenta 77%

Os gastos do Estado com as autoestradas Transmontana, Douro Interior, Litoral Oeste e Baixo Alentejo aumentaram em 77% os encargos com as parcerias público-privadas no terceiro trimestre do ano passado, cerca de 203,5 milhões de euros.

Até ao final do ano passado, registou-se um encargo de 1,7 mil milhões de euros com as parcerias, tanto na área rodoviária como na ferroviária e na saúde.

António Costa sustenta que o défice deverá ficar abaixo de 2,3% do PIB, não se revelando preocupado com uma possível derrapagem causada pela despesa acima do esperado com as PPP rodoviárias.