“Gastar 25 mil milhões de dólares num muro que se atravessa de escadote”: Ex-presidente mexicano ridiculariza Trump

Vicente Fox, ex-presidente mexicano, utilizou a rede social preferida do presidente norte-americano, o Twitter, para o atacar na temática do muro que, a ser construído, vai separar o México dos EUA. Num vídeo de 4 minutos, o antigo líder mexicano alerta que o seu país não vai, com certeza, pagar o muro

O mexicano ridiculariza vários comentários de Donald Trump neste tema. Já se sabe que Trump quer um muro com pelo menos cinco metros e meio de altura, dois de espessura e ainda deve ser agradável visualmente do lado dos EUA, agora sabe-se também a posição do México.

“Olha para estes detalhes que especificaste: o muro com pelo menos cinco metros e meio de altura e dois de espessura e deve ser agradável à vista do lado americano. Donald, vá lá, meu, por que motivo é que nós iríamos pagar uma coisa bonita que nem sequer conseguimos ver? Isso seria como casar com uma modelo que nem sequer dorme na mesma cidade”.

O político vai mais além e aconselha Donald Trump a gastar os 25 mil milhões de dólares num legado útil às próximas gerações, ao invés de separar dois países com um muro que facilmente será atravessado com um escadote de 25 dólares.