Gasolina e gasóleo descem na próxima semana

Os preços do gasóleo e da gasolina não vão sofrer alterações ligeiras na próxima semana, refletindo as cotações médias da gasolina e do gasóleo nos mercados internacionais. De acordo com fontes do setor contactadas pelo Jornal Económico, o custo do gasóleo descerá 0,0047 cêntimos por litro, enquanto o da gasolina será de menos 0,0057 cêntimos por litro.

A análise “Fair Play – Com concorrência todos ganhamos”, divulgada recentemente pela Autoridade da Concorrência, concluiu que “incluindo os impostos e os biocombustíveis, a competitividade dos combustíveis rodoviários em Portugal desce significativamente, sobretudo face a Espanha”.

Já segundo os dados da Comissão Europeia, na semana de 4 de junho, o preço do gasóleo era em média 14 cêntimos por litro mais alto em Portugal, diferença que disparava para 25 cêntimos por litro na gasolina 95 (a mais vendida).