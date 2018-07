Gás Natural desce 0,2% no mercado regulado

As tarifas do gás natural vão descer 0,2% para as famílias no mercado regulado. Os consumos superiores beneficiam que um desagravamento de 4%.

As tarifas transitórias de gás natural, aplicadas aos consumidores que se mantêm no mercado regulado vão descer em média 0,2% para consumos iguais ou inferiores a 10.000 metros cúbicos (consumidores domésticos e serviços), 4,1% para consumos acima de 10.000 metros cúbicos (pequena indústria) e 4,5% para consumidores de média pressão (indústria).

De acordo com o boletim da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), em março, cerca de 305 mil clientes continuavam, em final de março, a ser abastecidos por um CUR (comercializador de último recurso), por aplicação das tarifas transitórias, que na prática são os abrangidos diretamente por esta descida das tarifas, que acontece pelo quarto ano consecutivo.