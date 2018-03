Gás de botija ficou 12% mais caro em apenas um ano

O preço do gás butano em garrafa de venda ao público aumentou 12,1% no último trimestre de 2017, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O valor médio fixou-se, no final do ano passado, nos 1,809 euros por quilograma, face aos 1,614 euros no período homólogo, segundo dados publicados esta terça-feira pela Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro).

Na comparação em cadeia, o preço do gás de botija aumentou 6,5% em relação aos 1,698 médios cobrados no período entre julho e setembro de 2017.

Já o preço médio antes de impostos foi de 1,443 euros por quilo, no quarto trimestre de 2017, mais 12,3% que os 1,285 do período homólogo e mais 6,7% que os 1,352 euros do terceiro trimestre. Em termos de consumo de butano, registou-se uma diminuição de 3,9 milhares de toneladas, ou seja, menos 7,6%, em termos homólogos.