“Garra, determinação e espírito de equipa”. O que os portugueses valorizam mais na seleção nacional?

Os atributos que os portugueses mais reconhecem e valorizam na seleção nacional de futebol são a “garra, determinação e espírito de equipa, trabalho e espírito de sacrifício”, de acordo com um estudo da Faculdade de Ciências Empresariais e Sociais da Universidade Europeia sobre a forma como os portugueses olham para a equipa das quinas, divulgado esta terça-feira.

O estudo que diz que 75% dos portugueses têm uma opinião positiva sobre a seleção nacional, revela que 52% definiram os atributos “garra, determinação e espírito de equipa, trabalho e espírito de sacrifício” como os mais importantes. Por género, a maioria dos homens inquiridos (27%) valorizam a “garra, determinação e espírito de equipa”, enquanto a maioria das mulheres portuguesas questionadas (25%) dão mais importância ao “trabalho e espírito de sacrifício”.

Os especialistas da Universidade Europeia avaliaram ainda a forma como os adeptos nacionais exprimem o apoio à seleção, concluindo que “as mulheres são mais perentórias a manifestar o seu sentimento face à Seleção, com 77% de opiniões positivas,16% de opiniões negativas e 2% de respostas com sentimento ambivalente, por oposição aos homens que manifestam um sentimento ambivalente de 6%”.

O estudo revela ainda que as mulheres representam a maior percentagem do público que mais facilidade tem em “superlativar” os seus sentimentos, com 33%. No caso dos homens, o valor decresce para 23%.

Geograficamente, o estudo conclui que “há maior intensidade na expressão do sentimento pelos residentes fora da área metropolitana de Lisboa (39%) do que pelos inquiridos desta área geográfica (29%)”.

Para alcançar estes valores, os analistas da Faculdade de Ciências Empresariais e Sociais da Universidade Europeia classificaram as respostas dos inquiridos de acordo com atributos considerados relevantes para a seleção nacional: respeito/integridade; estratégia bem definida; garra/determinação; persistência; fair-play; espírito de equipa; selecionador inspirador, vedetas na equipa; bom ataque; boa defesa; bom meio campo; humildade; trabalho/espírito de sacrifício; jovialidade/dinamismo e experiência/maturidade.

De igual modo foi analisado o sentimento expresso pelos inquiridos, considerando o sentimento positivo, negativo, neutro e ambivalente e respetiva intensidade no apoio à equipa, de forma intensa, medianamente intensa, pouco intensa.