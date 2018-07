Ganhos em Wall Street após a acta da Fed

Wall Street termina com ganhos após o feriado de 4 de julho (Dow Jones: + 0,75% para 24.356,74 pontos, Nasdaq: + 1,12% para 7.586,4 pontos e S&P 500: + 0,86% para 2.736,6 pontos). O mercado ainda está a aguardar a activação das tarifas dos EUA contra a China, no valor de 34 mil milhões de dólares. Também nesta quinta-feira foram publicadas as actas do Fed, que alertaram precisamente para o risco de protecionismo para a economia dos EUA.

A atividade empresarial global está a abrandar. Portanto, se os EUA e seus parceiros não alcançarem acordos comerciais viáveis ​​e duradouros nos próximos meses, o impacto na economia mundial poderá ir mais longe defendem os analistas do mercado norte-americano.

Na política monetária, a Fed (Federal Reserve) publicou a acta da sua última reunião, em que alerta para os riscos crescentes que o protecionismo da administração Trump podem acarretar para a economia dos Estados Unidos.

“A maioria” dos membros do Fed “alertou que a incerteza e os riscos associados à política comercial se intensificaram”, o que aumentou a sua “preocupação” à cerca dos riscos e “potenciais efeitos negativos sobre clima de confiança nos negócios e investimentos “.

Além disso, o relatório de emprego da consultoria privada ADP mostrou a criação de 177.000 empregos em junho, um número positivo, embora ligeiramente abaixo dos 190.000 empregos esperados pelo consenso. Os dados de maio foram revistos em alta de 178 mil para 189.000.

Este número é um indicador inicial do Relatório Oficial o Emprego que o Governo dos EUA publicará nesta sexta-feira, antes da abertura do mercado. O consenso prevê a criação de 195 mil empregos, uma taxa de desemprego inalterada de 3,8% e um aumento de 2,8% no salário médio por hora.

Também em termos do mercado de trabalho, os pedidos iniciais de seguro de desemprego aumentaram para 231.000, de 228.000, ligeiramente acima dos 225.000 esperados. E os pedidos contínuos continuam abaixo de 1,8 milhões.

Além disso, o PMI de serviços e os serviços ISM de junho foram publicados,e e são dois dados importantes porque esse setor responde a dois terços do PIB dos EUA. Os serviços do PMI mantiveram-se em 56,5, em linha com as expectativas, enquanto os serviços ISM mais influentes recuperaram para 59,1, a partir de 58,6, acima dos 58,3 previstos.

Destaque para os dados referentes ao emprego que inclui o ISM e que mostram fragilidade e para uma criação mensal de 175.000 empregos.

No cenário empresarial, as ações do Facebook subiram 3%.

As empresas fabricantes de automóveis subiram após a imprensa alemã ter publicado que a administração Trump procura um acordo com a União Europeia para evitar a imposição de tarifas ao setor.

Na seção sobre matérias-primas, o petróleo aumentou as perdas após as reservas semanais de petróleo bruto nos EUA, terem subido. O consenso esperava uma queda de 3,53 milhões de barris, mas finalmente houve um aumento de 1,24 milhões. O barril do West Texas, referência nos EUA, caiu 1,61%, para 72,94 dólares.

No mercado de moedas, o euro valorizou 0,26% em relação ao dólar, para 1,1687 dólares.