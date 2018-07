Ganhos da Altri e energia sustentam PSI 20 em terreno positivo

A bolsa portuguesa mantém-se a negociar em terreno positivo, a meio da sessão desta terça-feira, dia 10 de julho, partilhando o sentimento das congéneres europeias. O principal índice bolsista, PSI 20, soma 0,45%, para 5.668,16 pontos, impulsionado pelas valorizações da Altri e das empresas do setor da energia.

A Altri é a cotada que mais sobe no índice, valorizando 2,29%,para 8,930 euros. A cotada tocou novos máximos históricos no arranque da sessão, ao atingir os 8,990 euros. A beneficiar o desempenho da Altri está a avaliação do Santander, que atribuíu um preço-alvo de 10,50 euros às ações da cotada. O consenso de analistas tem atribuído um preço-alvo de 7,55 euros.

No mesmo setor, a Navigator avança 0,69%, para 5,105 euros. A papeleira informou esta terça-feira que assinou um memorando de entendimento com o Governo de Moçambique em relação à reformulação do projeto de investimento no país, cujo investimento deve ascender a 260 milhões de dólares. Desses, 120 milhões de dólares já foram realizados.