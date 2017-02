“Gangues de escumalha”: Marine Le Pen insulta minorias

Marine Le Pen, candidata às presidenciais pela Frente Nacional, lançou uma campanha nas redes sociais onde ataca as minorias. Le Pen começou uma petição online para apoiar a polícia, depois de sucessivas noites de violência nos arredores de Paris.

“As forças de segurança têm sido alvo de gangues de escumalha, e parece que nada acontece para que isto acabe”, disse Le Pen num comunicado, citada pela Bloomberg.



No dia 5 de fevereiro ocorreu um ataque em Aulnay-sous-Bois, onde quatro polícias foram acusados de atacar e violar um jovem. Desde esse dia que várias manifestações têm acontecido nos arredores de Paris.

Os apoiantes de Le Pen usaram as redes sociais para condenar os manifestantes e para culpar o governo socialista.

Florian Philippot, conselheiro da candidata, escreveu na rede social Twitter “Olhem para esta escumalha!”, no seguimento das manifestações. Este comentário foi citado e partilhado em várias contas de Twitter pro-Le Pen, e por apoiantes, usando a hashtag #JeSoutiensLaPolice – “eu apoio a polícia”.

A sobrinha de Marine Le Pen disse que os manifestantes estão apenas a usar o ataque como desculpa para atacar a polícia.

As sondagens dão vitória à candidata da Frente Nacional na primeira volta mas está previsto que perca na segunda volta por pelo menos doze por cento.

A vítima do ataque em Aulnay-sous-Bois disse num vídeo, gravado pelo seu advogado, que depois foi enviado aos meios de comunicação franceses, onde admite que cooperou com a polícia ainda antes de ter sido atacado. Testemunhas filmaram a polícia a bater no jovem, enquanto estava deitado no chão.