Galp anima bolsa lisboeta

O PSI 20 negoceia esta terça-feira com ganhos ligeiros, depois de ter terminado a sessão de ontem no vermelho. O principal índice bolsista português valoriza 0,17% para os 4.976,55 pontos, impulsionado pela Corticeira Amorim, cujos títulos sobem 0,93% para os 10,340 euros, e pela Jerónimo Martins, que avança 0,67% para os 16,490 euros por ação.

No setor energético, o sentimento é misto. A Galp Energia alavanca a bolsa, a ganhar 0,85% para 14,270 euros. Da mesma forma, a REN sobe 0,11% para 2,841 euros. Em sentido contrário, negocia o grupo EDP com os títulos da ‘casa-mãe’ a recuarem 0,28% e os da subsidiária de energias renováveis a perderem 0,17%.

Na Europa, o sentimento é positivo com todos os principais índices negoceiam com ganhos, num dia em que as atenções estão voltadas para França. Os 11 candidatos presidenciais vão participar num debate televisivo quando faltam pouco mais de duas semanas para a primeira volta das eleições, marcada para dia 23 de abril. Marine Le Pen e Emmanuel Macron lideram as intenções de voto, de acordo com as últimas sondagens.