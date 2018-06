Galp adquiriu a posição no bloco Uirapuru no Brasil

A Galp adquiriu hoje a posição no bloco Uirapuru na 4ª Rodada de Partilha de Produção no Brasil.

A aquisição enquadra-se no compromisso estratégico da Galp de reforçar a sua posição em “ativos de elevada qualidade em áreas core, como o pré-sal brasileiro, através de parcerias sólidas”, diz a petrolífera.

Em comunicado ao mercado a Galp informa que “a Petrogal Brasil, sua subsidiária brasileira, a ExxonMobil Exploração Brasil Ltda.(ExxonMobil) e a Statoil Brasil Óleo e Gás Ltd. (Equinor) adquiriram uma participação no bloco de exploração Uirapuru, no âmbito da 4ª Rodada de Partilha de Produção realizada hoje no Brasil pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)”.