Gaia alia-se ao Porto nas críticas ao acordo do Governo com a ANMP

O município de Vila Nova de Gaia juntou-se ao Porto nas críticas ao acordo estabelecido entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios (ANMP), que passa por transformar as câmaras municipais em “serviços de manutenção” do Estado.

A notícia é revelada esta terça-feira pelo “Jornal de Notícias”, que dá conta do descontentamento de Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da câmara de Gaia e líder da área metropolitana do Porto, referindo que não quer ser “um tarefeiro” e que tendo em conta a “ausência de ambição”, dos montantes e das competências que o Estado pensa transferir para a sua autarquia, que esta não irá assumir “decisões aventureiras” já que não possui condições para “abraçar este processo”, caso se mantenha nos mesmos moldes.

A participação do IVA de 5% para 7,5% vai trazer ganhos de 72 milhões de euros a dividir por 278 municípios, que segundo Eduardo Vítor Rodrigues foi anunciado com a “cumplicidade da ANMP” vai criar uma “expetativa e representação social de rápido enriquecimento”, das autarquias equivocadas. No documento relativo ao impacto financeiro da descentralização é possível ler que, o Governo do Partido Socialista (PS), se predispõe a transferir 882 milhões de euros anuais do orçamento do Estado, para a educação, saúde e cultura.