Gabriela Figueiredo Dias: responsabilidade da informação dos produtos complexos mantém-se nos intermediários financeiros

Gabriela Figueiredo Dias, presidente da CMVM, esteve nesta quinta-feira na Assembleia da República (AR), no âmbito do grupo de trabalho da supervisão bancária da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa a ser ouvida sobre supervisão.

A audição acontece numa altura em que o Governo está a preparar uma nova arquitetura para a supervisão bancária em Portugal.

Questionada sobre o papel da CMVM no caso do novo regime dos PRIIPS, que são produtos financeiros complexos comercializados nos mercados de retalho, em que o retorno obtido está sujeito a flutuações devido à exposição a valores de referência ou ao desempenho de indexantes, Gabriela Figueiredo Dias disse que o novo documento de informação pré-contratual para PRIIPS não responsabiliza os reguladores nem desresponsabiliza os intermediários financeiros.

À luz da diretiva o regulador exige aos intermediários que identifiquem os produtos financeiros complexos (nomeadamente os produtos associados à bitcoin), que esclareçam os riscos que comunicam aos investidores e como vão cumprir as novas regras europeias.

Isto é, o “Documento de Informação Fundamental” (Key Information Document) que tem como objetivo reforçar a proteção dos consumidores no âmbito da comercialização de produtos financeiros continua a ser responsabilidade do intermediário financeiro, porque o papel da CMVM é apenas o de ser informada, para ter um melhor conhecimento do mercado, o que é muito importante para a sua atividade supervisão.

Mas a CMVM não é chamada a autorizar esse documento exigido para a comercialização desses produtos, ao contrário do que chegou a ser pensado. É apenas informada,e como tal não pode ser responsabilizada pelo documento.

A CMVM, no âmbito dessa diretiva, exige aos intermediários que cumpram as seguintes regras: que informem e identifiquem os produtos/instrumentos cujo subjacente seja bitcoin ou qualquer outra moeda virtual não reconduzível ao conceito de moeda/divisa, com informação sobre natureza, riscos e características de funcionamento dos produtos identificados; que esclareçam qual a informação facultada aos investidores sobre os riscos e características dos produtos/instrumentos que disponibilizam e que comunicações/suportes promocionais/publicidade é utilizada para difusão de informação sobre esse tipo de investimento; e que informem a CMVM sobre as diligências para assegurar o cumprimento dos deveres previstos pelas regras europeias, nomeadamente no que toca à nova legislação sobre os Pacotes de Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em Seguros (PRIIPS) — que vem reforçar a proteção dos investidores com maiores exigências ao nível de detalhe de informação a disponibilizar aos consumidores.

Sobre a nova diretiva dos mercados que vai entrar em vigor no segundo trimestre

“A DMIF II protege e responsabiliza, porque aumenta os deveres de conduta; os deveres de organização; reforça os poderes para os supervisores; da mais proteção aos investidores e traz mais responsabilidade para todos”, disse a presidente da CMVM.

A responsável pelo regulador da bolsa disse ainda que a DMIF II traz como novidade a identificação de mercados-alvo para produtos; o questionários aos investidores; a formação e responsabilização dos vendedores; a gravação e registo de conversas e o controlo sobre incentivos salariais nos intermediários.

Gabriela Figueiredo Dias respondeu sobre a proposta do Bloco de Esquerda, de proibir os pequenos investidores particulares de subscreverem títulos em ofertas particulares que estão isentas da autorização da CMVM, como aconteceu com a colocação de papel comercial da ESI (Grupo Espírito Santo), que por se tratar de oferta particular de papel comercial (dado que o valor unitário a subscrever era, no mínimo, 150 mil euros), escapou ao escrutínio da CMVM.

A presidente da CMVM disse “a proibição acaba por criar perversões no sentido de incentivar formas de comercialização desreguladas e à margem de qualquer regulação”.

Já em resposta à proposta do PS de ser obrigatório comunicar à CMVM todas as ofertas particulares, a presidente da CMVM disse que essa era o normativo anterior, que não é eficaz porque a CMVM “não tem meios para supervisionar tudo” o que passaria a entrar na Comissão para além de essa norma estar fora da diretiva dos prospetos e por isso não haver informação uniformizada. Isto é, se fosse possível exigir essa comunicação era preciso obrigar à harmonização da informação que seria comunicada.

