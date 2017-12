Gabriela Figueiredo Dias apela à criação de condições para levar empresas para a bolsa como alternativa ao crédito

A Presidente da CMVM na reunião da OCDE (MENA-OECD Working Group On Corporate Governance, do qual é co-presidente) voltou a apelar à necessidade de facilitar o acesso das empresas ao mercado de capitais como alternativa ao financiamento bancário.

“A principal convicção que gostaria de partilhar é a convicção de que os países e mercados da MENA, assim como o mercado português, precisam criar um ecossistema que permita às empresas, especialmente as empresas em crescimento, ter efectivamente acesso ao mercado de capitais como uma alternativa ao financiamento bancário clássico, que deixou de ser suficiente como fonte de financiamento para uma empresa”, disse Gabriela Figueiredo Dias na reunião que decorreu ontem. A Presidente da CMVM alerta que “obter acesso a financiamento através do mercado de capitais absolutamente requer modelos robustos e práticas de corporate governance, dada a necessidade de dotar os fornecedores de financiamento – os investidores – com os níveis adequados de transparência e confiança”.

Gabriela Figueiredo Dias falava em Rabat, Marrocos, onde se realizou nos dias 12 e 13 de dezembro, a reunião de relançamento do MENA-OECD Working Group on Corporate Governce – Um grupo de trabalho entre países do Médio Oriente e Norte de África (MENA) e os países da OCDE sobre Governo das Sociedades.