Futuro da Região em debate nos Estados Gerais do PS-Madeira

Adalbero Campos Fernandes e Manuel Caldeira Cabral, ministros da Economia e da Saúde, participam, a partir das 10h30 deste sábado, no Casino Park Hotel, na sessão de abertura da 1ª Convenção dos Estados Gerais do Partido Socialista da Madeira (PS-M).

Antes dos ministros, Emanuel Câmara, presidente do PS-M, abre as intervenções do encontro que decorre sob o tema ‘Uma Região com futuro”. Ainda durante a manhã, Paulo Cafôfo, candidato às legislativas regionais, terá oportunidade de falar aos presentes.

À tarde, a partir das 14h30, o destaque vai para os temas da saúde, economia e turismo, debates conduzidos pelo ortopedista António Pedro Freitas e por Sérgio Gonçalves, vice-presidente da ACIF.