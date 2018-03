Futuro da Liga portuguesa: Direitos televisivos e Liga sub-23 vão acentuar equilíbrio

Será o ranking da UEFA uma preocupação para o futebol português? Para a próxima época, a UEFA só atribui duas vagas na fase de grupos aos clubes de federações classificadas entre o sétimo e o 15.º lugar do ‘ranking’, o que é o caso de Portugal, que terminou a última época na sétima posição. Com o campeão a ter entrada direta, o segundo classificado disputa a terceira pré-eliminatória e, caso siga em frente, enfrenta o play-off, que apura somente duas equipas. Em caso de eliminação, numa ou noutra fase, o vice-campeão luso é remetido para a fase de grupos da Liga Europa. Na atual temporada, Portugal entrou no ranking como quinto classificado – entretanto ultrapassado por Rússia e França – e colocou duas equipas (Benfica e FC Porto) diretamente na fase de grupos e uma (Sporting) superou o play-off. O cenário muda substancialmente para as equipas portuguesas no novo modelo competitivo da UEFA, não só face à queda no ranking – com a perda de pontos nos resultados das equipas -, mas com a divisão dos ‘caminhos’ de apuramento.

Artigo publicado na edição semanal do Jornal Económico. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.