Future of Computing recebe investigadora responsável pelo terceiro supercomputador mais rápido do mundo

As tendências, tecnologias e desafios da computação vão estar em debate no evento organizado pelo UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, que vai contar com a presença de Sadaf Alam, Chief Technology Office do Swiss National Supercomputing Centre e que é a investigadora responsável pelo Piz Daint – o terceiro supercomputador mais rápido do mundo.

Elvira Fortunato é a cientista portuguesa que recebeu a maior bolsa de investigação alguma vez atribuída em Portugal. Luca Cardelli é investigador na Microsoft e Koen Bertels é responsável pelo departamento de Engenharia Quântica e de Computação da Universidade de Delft. Estes são alguns dos oradores que vão discutir temas como computação quântica, neuromórfica, fotónica, química e biológica.

“O futuro da computação vai começar no Porto. Vamos receber oradores de universidades de topo, como Zurique, Delft, Heidelberg, assim como da Microsoft. Queremos juntar os maiores especialistas nas várias áreas da computação – tanto das melhores universidades europeias, como da indústria – e criar o maior evento de computação em Portugal”, afirmou Cláudia Ribeiro da Silva, Tech Business Developer do UPTEC e coordenadora do Future of Computing.