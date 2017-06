Futebol: Os 10 jogadores mais caros de sempre

Os rumores são muitos: Kylian Mbappé pode ser vendido por 135 milhões de euros ao Real Madrid, clube onde, diz o diário espanhol “As”, chegará na próxima semana uma proposta de 200 milhões de euros por Cristiano Ronaldo.

A confirmarem-se os rumores, estas passarão a ser as transferências mais caras de sempre do futebol mundial, relegando Paul Pogba – e os 105 milhões de euros que o Manchester United pagou pelo jogador francês – para o terceiro lugar. Além de recuperar o lugar cimeiro do ranking dos jogadores mais caros de sempre, o português, de acordo com o As, passará a ser o mais bem pago de todos os tempos: 120 milhões de euros/ano.

Na fotogaleria abaixo pode conhecer os 10 jogadores mais caros de sempre, num ranking cujo valor combinado chega muito perto dos mil milhões de euros e onde Ronaldo ocupa a terceira posição.