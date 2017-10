Furacão Ophelia a 995 quilómetros dos Açores e a deslocar-se em direção ao arquipélago

O ciclone, designação meteorológica que engloba tempestades tropicais e furacões, estava a 995 quilómetros a sudoeste dos Açores, às 09:00 locais (mais uma hora em Lisboa), deslocando-se em direção ao arquipélago, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“De acordo com a previsão, existe uma probabilidade de o ciclone condicionar o estado do tempo no grupo oriental, com vento médio igual ou superior a 65 quilómetros/hora, a partir das 12:00 de sábado que em Santa Maria varia entre 50 a 70% e em São Miguel entre 20 a 30%”, adianta o IPMA.

Assim, prevê-se que a partir daquela hora “ocorra um agravamento do estado do tempo, com precipitação forte e acompanhada de trovoada, vento com rajadas que em São Miguel podem chegar aos 100 quilómetros/hora e em Santa Maria poderão ultrapassar os 100 quilómetros/hora, e ondas que podem atingir os seis metros de altura significativa”, refere o comunicado.