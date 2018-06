Fundos lesados das obrigações do BES não foram à emissão da CGD porque “Portugal é de risco elevado”

No âmbito da emissão anunciada pela Caixa Geral de Depósitos, o Grupo de fundos que eram os titulares das cinco séries de obrigações do Novo Banco/BES que foram reenviadas para o banco mau numa operação de bail-in em dezembro de 2005, voltam a manifestar uma posição conjunta de recusa em investir em títulos de dívida de bancos portugueses.

As casas de investimento que compõem o Novo Note Group – Attestor Capital, BlackRock, CQS and PIMCO – enviaram um comunicado onde dizem que “cada um de nós não estará a participar nesta emissão [de obrigações Tier 2 da CGD]”. O banco do Estado, tal como avançado em primeira-mão pelo Jornal Económico, fechou hoje a colocação de 500 milhões de euros de obrigações Tier 2 (subordinadas) com um juro de 5,75%. Abaixo da emissão de Additional Tier 1 em 2017 cujos juros foram 10,75%.

“Decidimos, cada um de forma independente, que os riscos associados ao investimento na dívida bancária portuguesa são proibitivos”.