Fundos de recuperação de créditos alargado aos lesados das subsidiárias dos bancos

O Diploma publicado hoje em Diário da República, alarga o âmbito do acesso aos fundos de recuperação de créditos pelos pequenos investidores que tenham perdido investimentos em aplicações financeiras de instituições que faliram ou foram alvo de medidas de resolução.

Esses lesados passam a poder ser ressarcidos através dos fundos de recuperação de créditos.

Segundo o diploma esta lei aplica-se “aos fundos de recuperação detidos por investidores não qualificados emergentes ou relacionados com a subscrição de valores mobiliários representativos de dívida, sujeitos à lei portuguesa, ou comercializados em território português, desde que: os instrumentos financeiros em causa tenham sido comercializados por instituição de crédito que posteriormente tenha sido objeto de medidas de resolução, ou por entidades que com esta se encontrassem em relação de domínio ou de grupo”. Ora na versão de abril que foi para consulta pública não estavam incluídas as “entidades que com esta se encontrassem em relação de domínio ou de grupo”.