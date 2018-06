Fundos de investimento vão ser acompanhados pela Unidade dos Grandes Contribuintes do Fisco

A Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC) vai passar a acompanhar todos os fundos de investimento, que estejam sob a supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), independentemente do volume de negócio, de acordo com uma portaria do Governo publicada esta sexta-feira, 1 de junho, em Diário da República.

“Com vista ao alargamento e consolidação do acompanhamento das entidades que operam no setor financeiro na Unidade dos Grandes Contribuintes, observa-se a necessidade de efetuar a ampliação do critério de cujo preenchimento depende essa atribuição”, refere o diploma assinado pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

A UCG ganha assim competências para acompanhar não só organismos de investimento coletivo sob a supervisão da CMVM, mas também entidades que exerçam atividades sob a supervisão do Banco de Portugal ou da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Criada em 2013, a unidade do Fisco tinha, até aqui, competências para seguir apenas entidades com um volume de negócios superior a 100 milhões de euros.