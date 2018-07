Fundos de investimento têm plataforma de blockchain pronta a usar

As criptomoedas são ativos especulativos, mas a tecnologia subjacente – blockchain – tem potencial que ser aproveitado pelo sistema financeiro, segundo José Veiga Sarmento, presidente da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP). Com esta convicção, a APFIPP testou uma plataforma de blockchain ao longo de seis meses, que poderá revolucionar o mercado de fundos.

“A tecnologia blockchain facilita imenso o relacionamento entre sistemas e o que se veio a perceber foi que servia otimamente para suportar transações comerciais ou financeiras. Foi aí que os bancos e as sociedades financeiras começaram a ver como é que podiam aproveitar essa tecnologia e foi esse exercício que fizemos”, explicou José Veiga Sarmento, ao Jornal Económico.

O projeto da plataforma em blockchain, que une sociedades gestoras, bancos e regulador, foi desenvolvido ao longo de seis meses com o apoio de consultores da Deloitte e especialistas em encriptação, bases de dados e comunicações do Instituto Superior Técnico. O investimento da APFIPP foi próximo de 80 mil euros.

O protótipo de plataforma consiste num ambiente que une sociedades gestoras de fundos de investimento (que criam as unidades de participação alvo de investimento), com bancos comercializadores e depositários. Significa, em teoria, que um cliente não será obrigado a abrir uma conta num banco para subscrever um fundo, mas que bancos e promotores comunicam entre si as ordens e necessidades.

Ao ser colocada, a ordem é automaticamente validada por todos os participantes na rede, o que significa que ninguém pode alegar que não aconteceu. A sociedade gestora do fundo tem de comunicar ao banco comercializador a resposta, anulando a necessidade de backoffices.

“Por que é que um sistema financeiro precisa de backoffices? Porque num negócio, os backoffices têm de comunicar e trocar informações que a transação aconteceu. Neste sistema, é desnecessário porque à medida que as transações são feitas, não necessitam de confirmação. Se há uma ordem que coloca uma ordem de subscrição de um banco, se esse fundo responde ao banco, não há necessidade de ninguém ir a seguir confirmar”, refere.

Portugal no mapa da inovação tecnológica

Há ainda outra vantagem neste protótipo, segundo Veiga Sarmento. “Fez parte também do nosso projeto o regulador, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), porque era importante para eles perceber a evolução da tecnologia”, afirmou.

Atualmente, há um conjunto de relatórios são pedidos pelo regulador aos operadores, que têm de recolher dos sistemas e enviar. Deixaria de ser necessário porque a CMVM está dentro da plataforma, com uma chave de encriptação a que tem direito, tendo acesso a essa informação. “Do ponto de vista do processo, é uma revolução e o resultado foi demonstrar que efetivamente é uma realidade”.

A experiência não é totalmente inovadora, já que o mesmo está a acontecer no Luxemburgo, um mercado de agrega 70% dos fundos de investimento disponíveis na Europa e é o segundo maior do mundo, apenas atrás dos EUA.

Com a plataforma, o Luxemburgo poderá disponibilizar todos os fundos europeus, o que “vai mudar a mentalidade”, segundo Veiga Sarmento. “A nossa era uma prova de vida. Quando se fala de plataformas de blockchain, fala-se da portuguesa”.

Em Portugal, a reação foi positiva, enquanto aprendizagem, por parte tanto de bancos e sociedades como do regulador. Apesar de considerar a experiência como um sucesso, o presidente da APFIPP explica que a associação detém os direitos da plataforma e está à espera do futuro.

“Começámos a ver um interesse muito grande por parte de bancos e sociedades gestoras em desenvolver projetos com blockchain. Na altura, ninguém sabia muito bem o que queria dizer e quisemos por a mão na massa por forma a que o nosso meio percebesse o que é a tecnologia e, se um dia a quiser utilizar, já tem esse conhecimento adquirido”, disse o presidente da associação. “Agora esperamos que o rio percorra o seu caminho e que isto venha a ser utilizado”.