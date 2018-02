Fundos comunitários: Reunião entre Governo e PSD termina com “bastante sintonia”

Em comunicado o PSD diz que o diálogo com o Governo, que arrancou esta terça-feira, revelou “bastante sintonia”, referiu o vice-presidente do PSD, Manuel Castro Almeida, depois da primeira reunião com o ministro do Planeamento e das Infraestruturas sobre o próximo quadro comunitário.

“Estou convencido de que vai ser possível chegar a acordo”, acrescentou o social-democrata esta terça-feira, em Lisboa. O PSD diz que se prevê que o próximo encontro seja mais alargado e que venha a acontecer dentro de duas semanas.

“Este encontro marcou, assim, o início do diálogo entre o PSD e o Governo”, diz o partido liderado agora por Rui Rio.