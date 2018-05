Fundos ao fundo no Portugal Europeu

Os fundos de coesão integram a política de coesão da União Europeia, a sua principal política de investimento, e são atribuídos para promover a convergência e a coesão territorial. No pacote comunitário em curso até 2020, o orçamento para Portugal é de 22,8 milhões de euros, a que correspondem atualmente 80% do investimento público do país.

A Comissão Europeia divulgou esta semana a sua proposta de orçamento para a política de coesão, documento aprovado pelo Colégio de Comissários, para o próximo quadro financeiro plurianual de apoio (2021/2027), que prevê para Portugal um corte de 7% face ao quadro atual. Independentemente do ângulo em que possa ser interpretada, esta não é uma boa notícia para o nosso país. Uma perda nunca é positiva, uma perda que pode chegar aos 1.600 milhões de euros só pode ser prejudicial.

Portugal saiu da crise em 2014, a economia nacional cresceu 2,7% em 2017, mas voltou a divergir da zona euro no último trimestre do ano passado, registando uma redução para os 2,4%. Dados do INE, também desta semana, confirmam a desaceleração em 2018: o PIB do primeiro trimestre deste ano cresceu apenas 2,1%. Este decréscimo do PIB em 2018, levou já a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico a rever a previsão em baixa, para o crescimento em 2018 e também para 2019. As previsões apontam assim para a contração económica.