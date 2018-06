Fundo Sísmico vai ‘sair da gaveta’ em Portugal? Seguradores reafirmam necessidade

A criação de um Fundo Sísmico em Portugal é um projeto que não é novo, mas que nunca ‘saiu da gaveta’ e os principais players do setor segurador consideram que é uma necessidade. No Fórum Seguros 2018, representantes de várias empresas concordaram que as catástrofes naturais são um problema pendente no setor.

“O Fundo Sísmico é uma vontade de há muito do setor. De cada vez que acontece alguma coisa, não podemos andar pelo país a distribuir cheques. Faz sentido haver uma proteção global”, afirmou Nuno Frias Costa, presidente do conselho de administração do Santander Totta Seguros.

Frias Costa partilhou um painel, do evento organizado pelo Jornal Económico e pela consultora PwC, sobre os desafios do sector segurador em Portugal, com o CEO do grupo Ageas Portugal, Steven Braekeveldt, o CEO da Tranquilidade, Jan de Pooter, o administrador do grupo Fidelidade, António de Sousa Noronha e a CEO da Allianz Portugal, Teresa Brantuas.