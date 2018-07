Fundo de Resolução reconduz Miguel Barbosa à frente da Oitante

O presidente da Oitante, veículo que ficou com ativos do Banif que não foram vendidos ao Santander Totta, foi reconduzido pelo Fundo de Resolução para um novo mandato.

Segundo um comunicado divulgado nesta sexta-feira, “o Fundo de Resolução aprovou, em assembleia-geral da Oitante, realizada a 3 de julho, a apresentação de proposta ao Banco de Portugal quanto à nomeação dos membros do Conselho de Administração daquela sociedade para o mandato de 2018 a 2020, face ao termo do mandato anterior”.

“Assim, foi proposta ao Banco de Portugal a nomeação de Miguel Silva Artiaga Barbosa, para um novo mandato no cargo de Presidente do

Conselho de Administração da Oitante”, lê-se no comunicado.