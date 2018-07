Fundo de Resolução com prejuízos de 104 milhões e recursos próprios negativos de 5,1 mil milhões

O Fundo de Resolução nacional que desde outubro é dono de apenas 25% do Novo Banco e detém 100% da Oitante (que ficou com ativos do Banif) registou em 2017 um resultado líquido negativo de -104,4 milhões de euros o que compara com -132,6 milhões em 2016.

Diz o relatório que o resultado líquido do exercício reflete, no essencial, “o reconhecimento dos juros relativos aos empréstimos obtidos para o financiamento da medida de resolução aplicada ao BES e das medidas de resolução aplicadas ao Banif (97 milhões de euros, dos quais 83 milhões para o Estado) e o pagamento de comissões ao Estado, no montante total de 7 milhões de euros, pela contragarantia relativa à emissão de obrigações da Oitante e pela abertura de crédito (ainda não utilizado) para financiamento do Fundo de Resolução, caso venham a emergir obrigações de pagamento para o Fundo na sequência do processo de venda do Novo Banco. Assim, do resultado líquido negativo de 104 milhões de euros, cerca de 90 milhões de euros correspondem a valores entregues ou a entregar ao Estado”.

“Importa sublinhar que, até ao final de 2017, o Fundo de Resolução já procedeu a pagamentos de juros no montante total de 427 milhões de euros, aproximadamente, dos quais cerca de 365 milhões de euros foram pagos ao Estado”, diz o Relatório e Contas.

O que mais impressiona, embora não seja surpresa é o gap negativo entre as contribuições dos bancos e as obrigações que o Fundo de Resolução assumiu perante as medidas de Resolução do BES e do Banif. O total de recursos próprios é negativo em -5.104,07 milhões de euros.

“Em 31 de dezembro de 2017, os recursos próprios do Fundo de Resolução apresentavam um saldo negativo de 5104 milhões de euros, valor que compara com o saldo negativo de 4.760 milhões de euros de recursos próprios observado no final do exercício de 2016”, lê-se no relatório e contas de 2017. A variação registada em 2017 (- 344 milhões de euros) é justificada por fatores que contribuiram negativamente balanceados por alguns factores que contribuíram positivamente. Em termos de contributo negativo para os recursos próprios, o Fundo salienta o “reconhecimento de uma provisão, no montante de 792 milhões de euros, relacionada com a utilização do mecanismo de capitalização contingente acordado entre o Fundo de Resolução e o Novo Banco no âmbito do processo de venda desse banco; e a incorporação dos resultados negativos gerados no exercício, no montante de 104 milhões de euros.

Já como contributo positivo para os recursos próprios, salienta-se “a receita proveniente da contribuição sobre o setor bancário relativa ao ano de 2017 (170 milhões de euros); o recebimento de contribuições pagas diretamente ao Fundo de Resolução (48 milhões de euros); e o reconhecimento da valorização da participação de 25% detida pelo Fundo de Resolução no Novo Banco, após a conclusão da operação de venda (333 milhões de euros).

Assim, são essencialmente três as componentes determinantes da evolução dos recursos próprios do Fundo de Resolução em 2017, as contribuições recebidas pelo Fundo de Resolução, provenientes, direta ou indiretamente, do setor bancário, cujo valor global ascendeu a 219 milhões de euros; os efeitos financeiros ainda decorrentes da aplicação de medidas de resolução, cujo valor global líquido ascendeu a -459 milhões de euros (resultante do efeito conjugado da provisão relacionada com a utilização do mecanismo de capitalização contingente celebrado com o Novo Banco e da valorização da participação emergente após a conclusão da operação de venda desse banco); e os encargos relacionados com o financiamento do Fundo de Resolução, cujo valor global ascende a 104 milhões de euros e se encontra refletido no resultado líquido do exercício.

“À data de aprovação do presente relatório perspetiva-se que o Fundo de Resolução vá ser chamado a desembolsar cerca de 792 milhões de euros, nos termos do mecanismo de capitalização contingente, com referência às contas do Novo Banco relativas ao exercício de 2017. Ainda que esse montante não esteja apurado em definitivo, os dados disponíveis indicam que esse montante será necessário para suprir a insuficiência de capital face ao limiar fixado nos contratos quanto ao rácio de solvabilidade do Novo Banco”, revela o Fundo de Resolução.

Recorde-se que quando o Novo Banco apresentou as contas de 2017, registou prejuízos de 1.395 milhões em 2017, e acionou o mecanismo de capitalização contingente que obriga ao pagamento pelo Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução foi chamado a injetar no Novo Banco 791,7 milhões de euros. O Ministério das Finanças emprestou parte do dinheiro ao Fundo de Resolução para injectar no Novo Banco. O empréstimo foi de 430 milhões de euros.

O ano de 2017 fica marcado pela conclusão, a 18 de outubro, do processo de venda da participação detida pelo Fundo de Resolução no Novo Banco, ao Lone Star. Processo que foi promovido pelo Banco de Portugal na qualidade de autoridade nacional de resolução.

No âmbito dessa venda de 75% do banco que é liderado por António Ramalho, ficou estipulado que podem emergir obrigações adicionais para o Fundo de Resolução, se verificadas certas condições.

O Fundo procurou garantir o acesso a meios de financiamento que lhe permitam satisfazer essas obrigações eventuais, caso as mesmas se venham a materializar. Para esse efeito, foi celebrado com o Estado Português, a 2 de outubro de 2017, um Acordo Quadro quanto à disponibilização de meios financeiros para a satisfação das obrigações do Fundo de Resolução e – no âmbito desse Acordo Quadro – um contrato de abertura de crédito, nos termos da qual é disponibilizado ao Fundo de Resolução, sob certas condições, o acesso a crédito no montante total máximo de 1.000 milhões de euros, com um limite de utilização anual de 850 milhões de euros.

“Este mecanismo de financiamento é da maior importância para a sustentabilidade e para o equilíbrio financeiro do Fundo de Resolução”, reconhece a instituição.

A atividade do Fundo de Resolução em 2017 incluiu também o exercício das suas funções de acionista do Novo Banco e da Oitante, incluindo a aprovação das contas dessas sociedades. No que se refere à Oitante, o Fundo acompanhou, nomeadamente, o processo de reembolso antecipado parcial das obrigações emitidas pela sociedade no âmbito da resolução do Banif, revela o documento.

O Fundo de Resolução é acionista único da Oitante, na sequência da realização do capital social daquela sociedade, no montante de 50 mil euros, e garante da dívida emitida pela Oitante no âmbito do processo de resolução do Banif, no valor global de 746 milhões de euros, operação em que existe ainda uma contragarantia do Estado.

No exercício de 2017, a Oitante procedeu a reembolsos antecipados parciais daquela emissão de obrigações no montante global de 90,4 milhões de euros. Este valor acresce aos reembolsos antecipados realizados ainda no exercício de 2016, no valor global de 90 milhões de euros, pelo que, a 31 de dezembro de 2017, o valor global reembolsado pela Oitante ascendia a 180,4 milhões de euros e o valor em dívida, garantido pelo Fundo de Resolução, e contragarantido pelo Estado, havia sido reduzido para 565,6 milhões de euros.

Já em 2018, e até à aprovação do presente Relatório e Contas, a Oitante procedeu a um novo reembolso antecipado parcial, no montante de 10 milhões de euros.

“Para além dos importantes progressos conseguidos pela Oitante na redução da sua dívida, e que se traduzem, portanto, na redução da exposição global do Fundo de Resolução, importa destacar que a Oitante concluiu, no decurso do ano de 2017, o fecho de contas relativas ao exercício de 2016, no qual obteve um resultado positivo de 11,5 milhões de euros. À data de aprovação deste Relatório e Contas não está ainda concluído o fecho de contas relativo ao exercício de 2017”, ressalva o Fundo de Resolução.

No âmbito do funcionamento regular do Fundo de Resolução, é destacado, entre as atividades correntes desenvolvidas em 2017, a cobrança das contribuições devidas pelas instituições participantes, a colaboração com o Banco de Portugal no processo de determinação dos níveis contributivos para o ano de 2018 e a gestão dos recursos financeiros do Fundo, para além da entrega ao Fundo Único de Resolução (FUR) da contribuição que se destina a financiar esse Fundo.

Participam no Fundo de Resolução 54 Instituições financeiras, incluindo bancos com sede em Portugal, com exceção das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo associadas da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo,

O Relatório dá ainda conta que em 2017 ocorreram alterações na composição do órgão diretivo do Fundo de Resolução, na sequência da cessação de funções do anterior Presidente da Comissão Diretiva, José Berberan Ramalho, e do elemento designado pelo membro do governo responsável pela área das finanças, Elsa Roncon Santos. Assim, a 1 de março de 2017, o Conselho de Administração do Banco de Portugal designou Luís Máximo dos Santos para o cargo de Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução. Os outros membros da Comissão são Pedro Ventura e Ana Perestrelo de Oliveira, designada por acordo entre o membro do governo responsável pela área das finanças e o Banco de Portugal.