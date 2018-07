Fundo de investimento responsável da Caixagest capta 85 milhões de euros

O fundo de investimento da Caixagest que segue uma estratégia socialmente responsável está a captar a atenção dos investidores no ano e meio de existência que tem. O Caixagest Investimento Socialmente Responsável, que iniciou atividade a 3 de janeiro de 2017, já detém cerca de 85 milhões de euros de ativos sob gestão, apesar da rendibilidade anualizada ser de 0,17%, no início do mês.

João Marques, diretor de estratégia e alocação da Caixagest, considera que esta estratégia de investimento está a ganhar destaque dada a “realidade de maior consciência global quanto à sustentabilidade e impacto social das práticas corporativas, patente no perfil da geração millennials“.

“Poder-se-á estar a assistir a uma mudança de paradigma em que os investidores alocam os seus recursos não apenas numa perspetiva de maximização dos lucros, mas também numa ótica de preferência de projetos que possam contribuir para um aumento do bem-estar social”, referiu, em declarações ao Jornal Económico.