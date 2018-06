Fundo de capital de risco de gestão independente para pôr o Montepio ao serviço dos ‘descamisados’

Tomás Correia tem há muito tempo o objetivo de pôr a Caixa Económica Montepio Geral ao serviço da economia social, porque defende “um banco da economia social é bom para o desenvolvimento do país”.

Segundo foi revelado na conferência de imprensa que anunciou a adesão de 50 instituições da economia social ao projeto idealizado pelo presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, o objetivo é, entre outros, usar parte dos dividendos para a constituição de um fundo de capital de risco destinado a investir em projetos da economia social.

Parte dos resultados distribuídos (fala-se em 20%, mas não há confirmação) vai ser destinado à constituição de um Fundo de Capital de Risco destinado a investir em projetos inovadores na área da economia social, fundo esse que será gerido por uma entidade externa, sabe o Jornal Económico.

Terá por isso uma gestão independente do Grupo Montepio.

Tomás Correia tem o secreto desejo de que esse fundo de capital de risco venha a ser o maior do país, dizem fontes ligadas ao presidente da Associação.

No seu discurso na cerimónia de apresentação do projeto de Instituição Financeira da Economia Social, e em defesa do seu projeto, disse que “esta não foi uma caminhada fácil, mas foi uma caminhada que não cedeu a pressões de qualquer natureza, foi uma caminhada feita com tranquilidade”, disse Tomás Correia que prometeu um grande papel dos agentes da economia social neste projeto que “vai cumprir com os objetivos para que foi criado”.

“Nós na Associação Mutualista deliberámos que cederíamos até 2% do capital da Caixa Económica. O que, em 2,420 mil milhões de capital emitido, é uma gota de água. Mas o facto de as participações poderem ser simbólicas, não significará uma menor capacidade de intervenção na definição das estratégias para a Caixa Económica, no acompanhamento das suas atividades e no apoio ao seu desenvolvimento. Não faz sentido numa instituição desta natureza funcionar numa lógica em que quem tem a maioria do capital toma decisões. Este será um grupo financeiro onde os acionistas numa base de igualdade de participação irão de forma consensual encontrar as melhores soluções para este grupo”.

Até ao fim do ano as instituições de solidariedade social, as fundações, as cooperativas e as misericórdias poderão investir 48 milhões de euros para ficar com 2% do banco. Isto apesar de nesta fase, o investimento das 50 entidades não chegar, aparentemente, a 200 mil euros.

“Nós não estamos habituados a olhar para a componente financeira de cada um, mas antes funcionamos com base num homem, um voto”, sublinhou o presidente da Associação Mutualista Montepio Geral.

“Uma instituição onde todos se sintam bem”, é a promessa deixada por Tomás Correia.

“Nós temos uma grande expetativa relativamente a este projeto. Naturalmente que não basta dizer que vamos funcionar numa base igualitária ao nível da formação da vontade do corpo acionista desta organização. É preciso criar condições para que essa base possa de facto funcionar. É por isso que nós vamos agora desenvolver um modelo de governo que leva à participação de todos na orientação estratégica, no desenvolvimento da atividade, para que este possa ser um grande grupo financeiro em Portugal”, disse Tomás Correia que elogiou o que chamou de “plataforma inicial de 50 instituições para um grande projeto na área financeira”.

Referia-se o presidente à criação de um Conselho Estratégico e à nomeação de uma Assembleia de Representantes.

Um banco da economia social e para a economia social é o que pretende Tomás Correia, e todos os passos que dá têm esse objetivo. Para isso terá de continuar presidente da Associação Mutualista, que vai a eleições em dezembro, ou, em alternativa que o futuro presidente seja da sua confiança. Pelo que é de esperar que Tomás Correia, ou seja candidato, ou patrocine uma candidatura para um novo mandato. Tomás Correia não falou do assunto na conferência de imprensa, e a única vez que abordou o tema foi para chamar “albergue espanhol” ao designado Grupo de Reflexão Mutualista, que tem entre os seus membros Luís Campos Cunha.

João Marques Pereira defende importância de uma instituição financeira para financiar projetos da economia social

João Marques Pereira, Presidente do Conselho de Administração da Associação Portuguesa de Mutualidades, foi o primeiro a desvendar o que esperam as instituições da economia social desta aliança, com participação acionista simbólica.

“É o culminar de um luta com vários revezes, com várias incompreensões e várias dificuldades, e inicia um processo que para a economia social poderá ser verdadeiramente fulcral, porque só quem anda nestas lides percebe as dificuldades que temos em financiamento. Porque a lógica de análise dos projectos da economia social tendo em vista o respetivo financiamento que não é precisamente igual àquela que sucede na economia de mercado, e faltava no nosso panorama financeiro uma entidade como esta que está a nascer aqui hoje, que se propusesse verdadeiramente olhar para as necessidades de financiamento da economia social de uma forma mais especializada e de uma forma mais solidária”.

Mas o presidente da Associação Mutualista rejeitou depois que houvesse no futuro algum tipo de facilitismo na concessão de crédito a entidades da economia social. Sublinhou que existem “regras prudenciais que são para cumprir”. Realçou que neste projeto as instituições da economia social serão compreendidas e sublinhou que este setor não tem incumprimento na banca.

Na cerimónia de apresentação do projeto de Instituição Financeira da Economia Social, que decorreu na sexta-feira, dia 29 de junho, de manhã, no edifício-sede da Associação Mutualista Montepio Geral Associação Mutualista, em Lisboa, João Marques Pereira, Presidente da Associação Portuguesa de Mutualidades, mostrou-se optimista em relação ao projeto de fazer da Caixa Económica Montepio Geral, um banco da economia social.

Numa sessão que foi presidia por António Tomás Correia, Presidente do

Conselho de Administração da Associação Mutualista Montepio, Manuel de Lemos, Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, João Marques Pereira, Presidente da Associação Portuguesa de Mutualidades, e Edmundo Martinho, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, foi anunciada a adesão de 50 entidades da economia social ao projeto. Nestas 50 instituições estão incluídas inclui Misericórdias, IPSS, Fundações e Cooperativas.

Manuel de Lemos começa com 5.000 euros mas pode reforçar até ao fim do ano

Manuel de Lemos, presidente da UMP, que acabou por revelar que ia fazer um investimento de 5.000 euros na compra de ações da Caixa Económica Montepio Geral, a um euros por ação, disse, no seu discurso, que esta seria o fim da primeira fase e o inicio da segunda fase. “Do ponto de vista das famílias das misericórdias que começam a entrar neste projeto existe uma longa tradição financeira” e lembrou a Caixa Económica da Santa Casa da Misericórdia dos Açores, como exemplo.

“As Misericórdias participarem num projeto financeiro é algo natural”, disse Manuel de Lemos.

“Nós percebemos a importância para a economia social de ter um instrumento financeiro. Por causa das pessoas e dos mais desfavorecidos”, disse Manuel de Lemos que admitiu depois estar disponível para reforçar o investimento se o projeto correr bem.

Edmundo Martinho: “Estamos a assistir a um momento que pode ser histórico”

Edmundo Martinho, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que vai investir nesta fase 75 mil euros, disse no seu discurso, “o entendimento que fazemos é que esta ideia tem muitos anos e eu sou testemunha do empenho de Tomás Correia na criação do desenvolvimento em Portugal de uma instituição financeira sólida detida por entidades da economia social”.

“Estamos a assistir a um momento que pode ser histórico”, disse o Provedor da Santa Casa, que considera que esta venda de ações do banco às 50 entidades da economia social, traduzem-se num sinal de cooperação entre entidades do setor.

Defendeu que é natural que o setor aspire a ter uma posição revelante no sistema financeiro. “Temos a convicção que a Santa Casa tem um papel desempenhar de forma muito positiva para o país no âmbito de um projeto com esta ambição”, disse Edmundo Martinho que se diz “de corpo e alma neste projeto”.

“Este projeto pode ajudar-nos a fazer melhor o nosso trabalho”, disse o Provedor da Santa Casa de Lisboa que admite que este é apenas “o primeiro passo de uma caminhada longa”.

Em comum o facto de todos os oradores defenderem o caminho do Montepio como banco dos “descamisados”. Ninguém usou a designação, mas falou-se em “afectos”, “idosos”, nos “mais pobres” e em “desfavorecidos”, disse-se que a “entrada no capital do banco não é por causa das instituições mas sim das pessoas”. Este é papel que os acionistas querem para a instituição liderada por Carlos Tavares, ou seja, um banco para a economia social.