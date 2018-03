Fundador da Givenchy morre aos 91 anos

O estilista francês, Hubert de Givenchy, fundador da marca de renome Givenchy, morreu aos 91 anos, anunciou à Agence France Presse esta segunda-feira, 12 de março, a família do criador.

“Monsieur de Givenchy morreu durante o sono, no sábado, 10 de março de 2018. Os seus sobrinhos e sobrinhas e os seus filhos partilham a dor”, escreveu o designer de moda Philippe Venet, no comunicado.

A nota dos familiares do icónico estilista adianta que o “funeral será celebrado na mais rígida intimidade”. Hubert de Givenchy fica mundialmente conhecido por desenhar o célebre vestido preto usado pela atriz Audrey Hepburn no filme “Breakfast at Tiffany’s”. O criador foi ainda autor de peças envergadas pela ex-primeira-dama norte-americana Jacqueline Kennedy.