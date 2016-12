Fundador da Cornucópia chama “mentiroso” a Marcelo

No passado domingo, Marcelo Rebelo de Sousa esteve no Teatro da Cornucópia e afirmou que tinha assistido ao primeiro espetáculo no teatro, em 1973. Mas o encenador e co-fundador da Cornucópia Jorge Silva Melo diz que não se lembra nada disso e chega mesmo a chamar “mentiroso” ao Presidente da República.

A declaração a desmentir Marcelo Rebelo de Sousa foi feita pelo encenador no Facebook, onde garante que o Presidente nunca esteve no espetáculo de estreia do teatro, “O Misantropo”. “O Marcelo diz que foi à estreia de “O Misantropo” em 1973? Hã? Ca mentiroso, jasus. É que era eu que tratava dos bilhetes, tenho memória infalível, era a nossa estreia e sei lindamente quem foi (muitos já morreram…) e quem não foi”, escreveu Silva Melo.

“Viste-o por lá, ó António Costa? E a tua mãe e minha amiga Maria Antónia?”, continuou o encenador, dando a entender que o Primeiro-Ministro sim, esteve presente na abertura da Cornucópia. As declarações que são agora alvo de crítica foram feitas por Marcelo Rebelo de Sousa numa visita surpresa ao teatro durante aquele que seria a última sessão antes da extinção.