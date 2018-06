Fundações Oceano Azul e Gulbenkian abrem candidaturas para ‘startups’ ligadas ao mar

A Fundação Oceano Azul e a Fundação Calouste Gulbenkian anunciaram a abertura das candidaturas ao ‘Programa de Aceleração Blue Bio Value’.

O período de candidaturas decorre até ao dia 19 de agosto e os interessados poderão submeter os seus projetos em www.bluebiovalue.pt.

“A iniciativa visa atrair projetos e ideias que representem uma oportunidade de negócio ao longo da cadeia dos biorrecursos marinhos, incluindo biotecnologia, e que tenham como solução o desenvolvimento de produtos ou serviços sustentáveis e cuja exploração resulte num impacto positivo no desenvolvimento da atividade sustentável do oceano”, explica um comunicado da fundação Oceano Azul, controlada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que domina o Grupo Jerónimo Martins.

O anúncio das candidaturas vencedoras será no dia 31 de agosto e a primeira edição do programa terá início no dia 25 de setembro.

Segundo o referido comunicado, os critérios de seleção deverão ter em conta três aspetos fundamentais: forte componente científica e tecnológica; alto valor acrescentado; e enquadramento na bioeconomia azul.

O programa terá a duração de oito semanas, ao longo das quais, a Fundação Oceano Azul e a Fundação Calouste Gulbenkian, em parceria com a Fábrica de Startups, a Bluebio Alliance e a Faber Ventures, irão apoiar as empresas participantes que pretendam validar a tecnologia desenvolvida; adquirir competências de gestão, criando assim as bases para o desenvolvimento de novos produtos e serviços economicamente viáveis e que forneçam um mercado global; e aceder a uma rede única de mentores nacionais e internacionais, parceiros especialistas no sector, clientes potenciais e investidores.

“Os promotores e parceiros do Programa acreditam que a bioeconomia azul terá um papel crucial na resposta a alguns dos maiores desafios que enfrentamos hoje e como tal, a edição deste ano está focada na busca de soluções para quatro desafios principais (ainda que as candidaturas sejam livres): 1. Como alimentar uma população crescente; 2. Alterações climáticas e redução de emissões de CO; 3. Escassez de recursos e redução/substituição de plásticos; 4. Soluções de bem-estar para uma população mais envelhecida”, assinala o referido comunicado da fundação Oceano Azul.

A Fundação Oceano Azul e a Fundação Calouste Gulbenkian assumiram o compromisso de investir, pelo menos, um milhão de euros nos três anos de implementação do programa ‘Blue Bio Value’ e pretendem acelerar entre 10 e 20 empresas portuguesas e estrangeiras por ano.

“Com este programa, a Fundação Oceano Azul e a Fundação Calouste Gulbenkian unem esforços para contribuir para que Portugal se torne num pólo europeu relevante e inovador no desenvolvimento da mais moderna bioeconomia marinha, promovendo uma utilização mais sustentável do oceano. O programa ‘Blue Bio Value’ pretende ainda tirar partido da crescente emergência de Portugal como um local de eleição para atrair ‘startups’/empresas e empreendedores inovadores, como tem acontecido em particular nas áreas de IT e Web”, conclui o referido comunicado.