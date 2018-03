Fundação ‘O Século’: Presidente e vice constituídos arguidos

O presidente e vice-presidente da Fundação “O Século” foram, nesta segunda-feira, 19 de março, constituídos arguidos na sequência de novas buscas na sede da fundação, no Estoril, e de duas buscas domiciliárias.

Emanuel Martins, presidente da fundação, assim como o vice-presidente João Ferreirinho, são suspeitos do crime de peculato, abuso de poder e participação em negócio.

A Fundação “O Século” já tinha sido alvo de buscas em janeiro com as suspeitas dos mesmos crimes, não tendo sido na altura constituídos arguidos.

Os dirigentes desta IPSS terão usado cartões de crédito da Fundação para pagar despesas pessoais, como jantares e viagens. Também estará em causa, segundo o diário, a alegada contratação abusiva de familiares dos dirigentes para cargos naquela fundação.

Emanuel Martins era presidente do Conselho de Administração e diretor executivo; a sua filha tinha sido, até há poucos meses, chefe de gabinete; o diretor-geral era o enteado; outro enteado estava à frente da manutenção; e o responsável pelo armazém era o seu filho. Também uma das noras era responsável do ‘take-away’ que se situa no edifício, sendo outra nora nutricionista e quem chefia a equipa de limpezas era a mulher.

Segundo a revista VISÃO, a Fundação O Século acumulava dívidas de quatro milhões de euros, entre financiamentos bancários, segurança social dos trabalhadores, fornecedores e IVA. O presidente e vice-presidente da Fundação estão neste momento apenas a assumir a gestão corrente, depois da recente demissão de três dos cinco membros do conselho de administração da instituição.

A fundação “O Século” tem como missão promover e contribuir para a criação de condições e oportunidades, que possibilitem não só o desenvolvimento sócio-cultural de crianças, como a assistência social a idosos e pessoas menos favorecidas ou em risco social.