Fundação ”la Caixa” mecenas da Fundação Serralves para a exposição de Anish Kapoor

Fundação Bancária ”la Caixa” será mecenas da Fundação de Serralves para a organização de uma exposição de Anish Kapoor, anuncia a instituição em comunicado.

A diretora geral adjunta da Fundação Bancária ”la Caixa”, Elisa Durán, e a presidente da Fundação de Serralves, Ana Pinho, assinaram um acordo para o apoio mecenático à exposição de Anish Kapoor, o escultor autor da célebre escultura “Cloud Gate” em Chicago.

“A mostra, que decorrerá de 21 de junho de 2018 a 6 de janeiro de 2019, na Fundação de Serralves, incluirá uma seleção dos projetos mais recentes do artista, alguns deles inéditos, oferecendo uma panorâmica da sua linguagem escultórica”, diz o comunicado da Fundação La Caixa.

“De forma excecional, a exposição estará patente maioritariamente no Parque de Serralves, e simultaneamente, no interior do museu, onde serão apresentadas uma série de maquetes de trabalhos realizados e não realizados, que abarcam desde a década de noventa até aos dias de hoje e que complementarão as obras expostas no parque”, avança a nota.

Radicado em Londres desde a década de 70, Kapoor alcançou o reconhecimento internacional enquanto membro da geração de novos escultores britânicos dos anos 80, pelas suas esculturas a uma escala monumental.

“A obra do artista indo-britânico está presente na Coleção “la Caixa”, que com um milhar de obras é o fundo privado de arte contemporânea mais importante do sul da Europa. A entidade conta com duas criações de Kapoor do início dos anos 90 – Untitlled (1991-1992) e When I Am Pregnant (1992)-, duas obras de natureza escultórica, que dialogam entre elas e que fazem referência ao andrógino, um conceito que Kapoor debate frequentemente nas suas criações”, lê-se no comunicado.

Com a assinatura deste acordo, a Fundação Bancária ”la Caixa” e a Fundação de Serralves consolidam a relação de colaboração ao longo dos últimos anos que permitiu que em 2016 a Fundação Bancária “la Caixa” tenha apoiado a exposição Joan Miró: Materialidade e Metamorfose. “Esta mostra, uma das mais relevantes em Portugal nos últimos anos, contou com mais de 240.000 visitantes”, conclui a Fundação la Caixa.