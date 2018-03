Fundação La Caixa aumenta apoio a projetos de investigação nacionais para 100 mil euros

A quarta edição do programa de financiamento a projetos de centros de investigação da Fundação Bancária “la Caixa” já arrancou. As inscrições para o CaixaImpulse estão abertas até ao próximo dia 2 de maio e, este ano, devido à compra do BPI pelo grupo espanhol CaixaBank, os projetos portugueses vão ser distinguidos por esta organização de responsabilidade social.

No concurso deste ano, a fundação espanhola e a Caixa Capital Risc contam com a colaboração do consórcio europeu de inovação EIT Health e de outros centros e empresas de inovação e o apoio a projetos aumentou para um máximo de 100 mil euros. Trata-se de um programa que pretende promover a transformação do conhecimento científico criado em centros de pesquisa, universidades e hospitais em empresas e produtos que gerem valor (spin-off ou acordo de transferência) e premiar os 20 melhores projetos, através dos seguintes critérios de seleção:

Qualidade da ciência e do projeto: nível de inovação e desenvolvimento do projeto e estado de proteção da propriedade intelectual.

Potencial do projeto no mercado: identificação da necessidade ou do problema a resolver, e identificação dos beneficiários e clientes.

Projeto de avaliação: objetivos e abordagem correta das ações a serem desenvolvidas.

Capacidade de transferência e execução: dedicação e perfil da pessoa que participará no programa e conduzirá a sua avaliação, bem como a equipa complementar.

Impacto social e inovação responsável: grau de contribuição para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos ou dos benefícios gerados na sociedade como um todo.

Após o fecho das candidaturas, as propostas são avaliadas por especialistas e profissionais das áreas de ciências da vida, da saúde e dos negócios e, mais tarde, os autores dos 35 melhores são entrevistados presencialmente. Depois, o júri europeu escolhe os 20 finalistas que farão parte do CaixaImpulse 2018.