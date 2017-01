Fundação Champalimaud abre portas a cientistas de países vetados por Trump

“Encorajamos os cientistas afetados por esta ordem, que possam estar retidos na Europa, a contactar-nos. Faremos todos os esforços para dar resposta às vossas necessidades aqui, no Centro Champalimaud, em Lisboa, Portugal”. É este a mensagem da Fundação Champalimaud, que se mostra revoltada face à maneira como refugiados e cidadãos muçulmanos estão a ser tratados nos Estados Unidos.

Na nota emitida no site oficial da Fundação, os cientistas dizem estar muito preocupados com as mais recentes medidas de Donald Trump. O Presidente dos Estados Unidos proibiu a entrada de cidadãos de sete países muçulmanos: Irão, Iraque, Somália, Iémen, Síria, Líbia e Sudão e também de refugiados, durante 120 dias. É o resultado de uma ordem executiva assinada por Trump no dia 17 de Janeiro.

No comunicado, a Fundação escreveu ainda que se considera uma “comunidade internacional de investigadores” que quer ajudar cientistas a atingirem o “seu potencial máximo” e a cooperarem entre eles na divulgação do conhecimento entre e para lá da comunidade cientifica, como noticiou o Público.