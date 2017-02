Reino Unido: 250 mil funcionários públicos podem ser substituídos por robôs

Segundo o mais recente estudo do “Reform” denominado “Work in Progress”, os robôs podem substituir quase 250 mil empregos no setor público no Reino Unido, ao longo dos próximos 15 anos. Estes valores mostram que uma proporção significativa de funções administrativas pode ser totalmente automatizada e substituída.

Os robôs e computadores permitiriam ao setor público o controlo das contas públicas, uma vez que cerca de metade dos gastos públicos britânicos com serviços do Estado resultam de despesas com os trabalhadores. Para além disso, a aposta em melhores condições de serviço com a incorporação de novas tecnologias iria enriquecer o setor.

Falamos, por exemplo, das mais recentes tendências como o uso de Websites e de dispositivos de inteligência artificial, os denominados “chatbots”, programa que tenta simular um ser humano na conversação com pessoas.