Funchal regulariza vínculos precários ao integrar 29 funcionários

A autarquia do Funchal anunciou que vão integrar 29 colaboradores no seu quadro como parte de um programa do Governo da República que tem por intuito regularizar os vínculos precários.

O programa do governo central vai assim permitir que sejam regularizadas situações em que um trabalhador que estava a recibo verdes ou em estágios, mas a suprir necessidades de carácter permanente, possa ter agora ter um vínculo contractual permanente com o município.

“A integração destes 29 colaboradores é importante no nosso percurso de valorizar quem trabalha e melhorar o serviço público prestado pelo município”, afirmou Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal.