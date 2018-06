Funchal recebe debate sobre acessibilidade cultural

O Funchal vai receber esta terça-feira um debate sobre acessibilidade cultural no Museu de História Natural.

A iniciativa é feita em parceria com a acesso cultura e tem como objectivo discutir e reflectir sobre “a acessibilidade quer ela seja física, social e intelectual” e o impacto que esta área tem “na relação com as pessoas”

‘Acessibilidade: o que impede as boas práticas?’ é o tema do debate, no Museu de História Natural, mas que também será discutido em mais seis cidades portuguesas.