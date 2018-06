Funchal reafirma vontade de valorizar e preservar ‘Lojas com História’

O vereador da Câmara do Funchal, Bruno Martins, reafirmou a vontade do município em continuar a valorizar e preservar ‘Lojas com História na cidade’, durante a sua intervenção na mesa redonda, que se realizou no Colégio dos Jesuítas esta sexta-feira, tendo abordado o regulamento que foi aprovado pela autarquia relativamente a estes estabelecimentos

“As lojas de rua são indissociáveis da identidade da cidade, além de serem referências em termos económicos, turísticos e culturais, pelo que à Câmara Municipal coube desenvolver todos os esforços no sentido de valorizar e preservar este património comum”, explicou Bruno Martins na sua intervenção na iniciativa Lojas com História.

Foi também abordado no evento o novo regulamento, aprovado pela autarquia do Funchal, relativo às Lojas com História que visa “distinguir espaços comerciais únicos” que tenham “sido pioneiros na sua área de negócio e que preservem atualmente diversas caraterísticas originais, resistindo às exigências dos novos tempos, enquanto se mantêm ativos no mercado”.