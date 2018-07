Funchal ocupa terceiro lugar no estudo ‘Doing Business’ do Banco Mundial

A cidade do Funchal ocupou o terceiro lugar, no estudo Doing ‘Business in Portugal’ que envolveu mais 24 cidades europeias, no total dos cinco indicadores regulatórios medidos.

O vice-presidente da autarquia, Miguel Gouveia, esteve em Zagreb, na Croácia, na passada quarta-feira, para a apresentação deste relatório que compara indicadores que possuem influência na abertura e sobrevivência de um negócio.

Miguel Gouveia salientou o orgulho que foi o Funchal ter sido seleccionado para esta análise do Banco Mundial juntamente com outras 24 cidades europeias.