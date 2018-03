Funchal já tem 1500 munícipes com fatura eletrónica da água

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, refere que nesta altura existem cerca de 1500 munícipes com contrato da água a receber fatura electrónica.

Miguel Gouveia realça que com pouco mais de um ano, em que a autarquia introduziu a opção da fatura electrónica da água, têm existido cerca de 100 adesões por mês a este método de pagamento.

“Isto valida as boas práticas que têm sido implementadas pelo nosso Departamento de Águas e Saneamento Básico, e as políticas de desmaterialização, desburocratização e de modernização administrativa do atual Executivo”, realça.