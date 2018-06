Funchal inicia campanha de troca de manuais escolares usados a 18 de junho

As doações são feitas no Centro Comunitário do Funchal situado no edifício 2000. A aquisição dos manuais escolares para todas as pessoas que precisem vai até 31 de outubro.

O município do Funchal vai iniciar uma campanha troca de manuais escolares usados a 18 de junho de forma a contribuir para a redução dos custos das famílias com este material e também para a prevenção da produção de resíduos. Nesta campanha estão incluídos manuais escolares a partir do 2º ciclo do Ensino Básico e até ao Ensino Secundário. A entrega pode ser feita no Centro Comunitário do Funchal edifício 2000 a partir de 18 de junho. A aquisição destes manuais pode ser feita até 31 de outubro, a título gratuito, para todas as pessoas que deles necessitem, e não é necessário entregar quaisquer outros livros em troca, explica a autarquia. Foram doados ao município 2180 livros na campanha passada, sendo que 1744 foram reencaminhados com sucesso a quem deles necessitava.